Жительница Кузбасса нашла на улице карту и стала фигуранткой уголовного дела

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

Жительница Березовского потратила деньги с найденной банковской картой и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

40-летняя местная жительница обнаружила чужую карту на асфальте около автовокзала. Женщина попробовала оплатить ею покупки бесконтактно, и это получилось. Тогда она отправилась в ближайшие магазины - посетила семь торговых точек, где потратила семь тысяч рублей. Владелица карты - 60-летняя местная жительница - обнаружив траты, заблокировала платежное средство и обратилась в полицию. Похитительницу задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В полиции напомнили, что согласно ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации «Находка», нашедший вещь, в том числе денежные или платежные средства, человек обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное либо оставленное имущество законному владельцу, либо передать на хранение сотрудникам полиции.