За сутки в Кузбассе выявили 141 новый случай коронавируса.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 141 человека. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 156 человек.
Всего в Кемеровской области зарегистрировано 206 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 201 285 выздоровели, 2 678 скончались, 2 397 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.