В Кемерове увеличили число рейсов на трех автобусных маршрутах

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

С понедельника, 10 октября, в Кемерове увеличилось число рейсов на автобусных маршрутах №№ 49, 81 и 91. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, по маршруту № 49, который следует от диспетчерского пункта «Комсомольский» до Токема, в дополнение к двум существующим графикам вышли еще пять автобусов. По маршруту № 81 «Д/п Комсомольский - Ж/д вокзал» вместо четырех будут курсировать семь автобусов. На маршрут № 91 «Сквер (ФПК) - Губернский рынок» к трем существующим добавили еще четыре машины большой вместимости.

Новое расписание будет размещено на сайте УЕЗТУ.РФ, в транспортных сервисах и на остановках.