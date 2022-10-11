В Кемерове дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых водителей

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове несколько камер начали фиксировать водителей, не пристегнутых ремнями безопасности. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

У приборов, установленных на перекрестках улиц Двужильного и Баумана, а также улицы Терешковой и 62-й проезд, теперь расширились возможности. Они могут фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и водителей, передвигающихся без использования ремней безопасности. После обработки данных камер сотрудники госавтоинспекции будут по почте направлять нарушителям постановления для оплаты штрафа.

Фото: ГИБДД Кузбасса

С начала года при помощи камер был выявлено более 60 тысяч нарушений правил применения ремней безопасности. До конца этого года в регионе еще у 34 комплексов появится возможность фиксации непристегнутых водителей. Напомним, что штраф за данное нарушение составляет тысячу рублей.