Житель Кемерова убил знакомого у кинотеатра в центре города

Фото: архив "КП"

В Кемерове осудили 55-летнего мужчину, который убил знакомого. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в августе прошлого года возле кинотеатра в Центральном районе. Двое мужчин познакомились на улице и договорились пойти домой к одному из них, чтобы вместе выпить. По дороге они поругались, и один мужчина ударил другого несколько раз ножом. После этого нападавший скрылся с места преступления, но, когда приехала полиция, вернулся посмотреть. На него обратили внимание правоохранители. Они попросили его представиться, но он отказался и вел себя агрессивно. Во время беседы у мужчины из кармана выпал нож. Полицейские задержали горожанина, и выяснилось, что именно он причастен к преступлению.

Обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.