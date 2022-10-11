В Кузбассе третью неделю ищут пропавшего мужчину

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Новокузнецке разыскивается 62-летний Дмитрий Валентинович Ярославкин. Ориентировку на пропавшего без вести разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Мужчина исчез 24 сентября.

Сообщается, что Дмитрий Валентинович среднего роста (170 см), нормального телосложения, у него седые волосы, серые глаза. Он был одет в черную кофту, синие джинсы и темно-синие кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.