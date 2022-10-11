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Общество11 октября 2022 7:18

В Кузбассе назначили двух новых прокуроров

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: прокуратура Кузбасса

Фото: прокуратура Кузбасса

В Кузбассе приказом Генерального прокурора РФ назначено два новых прокурора.

Так, прокурором Ленинск-Кузнецкого района стал советник юстиции Александр Антонов. Он служит в органах прокуратуры с 2003 года. С 2019 года занимал должность заместителя прокурора Промышленновского района.

Кроме того, на пост Юргинского межрайонного прокурора назначен старший советник юстиции Антон Жилков. В органах прокуратуры он служит с 2002 года, с 2019 года работал прокурором Промышленновского района.

Фото: прокуратура Кузбасса

Фото: прокуратура Кузбасса