В Кузбассе назначили двух новых прокуроров

Фото: прокуратура Кузбасса

В Кузбассе приказом Генерального прокурора РФ назначено два новых прокурора.

Так, прокурором Ленинск-Кузнецкого района стал советник юстиции Александр Антонов. Он служит в органах прокуратуры с 2003 года. С 2019 года занимал должность заместителя прокурора Промышленновского района.

Кроме того, на пост Юргинского межрайонного прокурора назначен старший советник юстиции Антон Жилков. В органах прокуратуры он служит с 2002 года, с 2019 года работал прокурором Промышленновского района.