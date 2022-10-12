В Кузбассе отправится в колонию житель, избивший до смерти брата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесен приговор 46-летнему жителю Рудничного района Кемерова, избившему до смерти брата. Об этом сообщает СУ СК РФ по кемеровской области.

Так, в декабре прошлого года у себя дома кемеровчанин со старшим братом распивали алкоголь. Позже 52-летний родственник уснул, а кузбассовец продолжил употреблять спиртное. Через некоторое время он решил разбудить брата, но тот отказался вставать. Житель разозлился, несколько раз ударил брата кулаком, а после перетащил его на кухню и усадил за стол, но родственник отказался употреблять с ним горячительные напитки. В ответ житель Кемерова избил брата до потери сознания. А затем сам вызвал скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины.

Кузбассовца задержали, он сотрудничал со следствием и давал признательные показания. Однако после стал отрицать свою вину. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.