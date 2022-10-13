В Кузбассе мужчину отправили в колонию за интимную переписку со школьницами

Фото: архив "КП"

В Кузбассе молодой мужчина лишился свободы из-за развратной переписки с несовершеннолетними девочками. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

24-летний кемеровчанин нашел девочек в интернете и общался с ними на интимные темы. Он почти год переписывался с 14- и 11-летней школьницами, отправлял им фотографии эротического содержания. Одна из девочек показала переписку инспектору ПДН, после этого материалы были переданы правоохранителям. В отношении мужчин возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Со следствием мужчина не сотрудничал, от дачи показаний отказался. Однако суд признал его виновным и назначил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.