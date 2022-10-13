В Кузбассе ищут подрядчика для проектирования аэропорта в Шерегеше

Фото: АПК.

В Кузбассе объявлен конкурс по выбору подрядчика для проектирования аэропорта в Шерегеше. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Начальная максимальная цена контракта на проектирование составляет 401 млн рублей. Срок выполнения работ - не более 18 месяцев. Заявки на электронный аукцион принимаются до 8 ноября. Отмечено, что будет работать круглогодично и круглосуточно воздушная гавань. Также до 200 тысяч пассажиров в год будет рассчитан аэродром.

Планируется, что аэропортовый комплекс будет состоять из взлетно-посадочной полосы, зданий и сооружений, которые будут предназначены для приема и отправки воздушных судов, аэровокзала, привокзальной площади и современной инфраструктуры.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» - одно из приоритетных направлений в сфере туристической отрасли не только Кузбасса, но и России.