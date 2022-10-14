В Кузбассе осудили директора турфирмы за хищение у клиентов более 400 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Междуреченске суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 28-летней жительницы, директора турфирмы, обманувшей клиентов. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что женщина обвинялась в двух преступлениях по статье «Присвоение или растрата».

В ведомстве отметили, что в полицию поступили два заявления от жителей. Они рассказали, что оформили заграничные туры в одной из туристических фирм. Однако оплаченные услуги им так и не предоставили и не вернули деньги. Одна из клиенток купила путевки на всех членов семьи за 300 тысяч рублей, а вторая приобрела поездку для себя и подруги за 112 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что ранее судимая за обман клиентов 28-летняя директор турфирмы похитила деньги клиентов. Отмечено, что женщина не бронировала путевки и потратила денежные средства. Суд приговорил директора турфирмы к реальному лишению свободы на срок 2 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Однако ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ее сыном 14-летнего возраста.