Фото: АПК.

В Гурьевске после масштабной реконструкции открылись Аллея Героев и Парк Металлургов. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

- Почетное звание «Трудовая доблесть и воинская слава» мы присвоили Гурьевскому округу, чтобы увековечить подвиги кузбассовцев, ковавших Победу в тылу и на фронте. Аллея стала олицетворением героизма русских солдат. Сюда смогут приходить молодежь, ветераны, все жители, чтобы почтить память наших соотечественников, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Аллея Героев была благоустроена в рамках присвоения Гурьевскому округу почетного звания «Трудовая доблесть и воинская слава». Парк Металлургов одержал победу в V Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.