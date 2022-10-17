В Кузбассе пропал худой мужчина с голубыми глазами

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Прокопьевске разыскивают пропавшего без вести 40-летнего мужчину. По данным волонтеров ПСО «Лиза Алерт», Александр Сергеевич Веснин исчез еще в конце августа, однако ориентировка была опубликована только сейчас.

- С 25 августа 2022 года его местонахождение неизвестно, - сказано в сообщении поисковиков.

Мужчина среднего роста, худощавого телосложения, у него русые волосы, голубые глаза. Во что он был одет - неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.