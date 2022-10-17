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Общество17 октября 2022 5:19

За сутки в Кузбассе выявили 144 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 207 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 144 новых случая коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 144 новых случая коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 144 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 141 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 207 357 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 203 027 выздоровели, 2 696 скончались, 1 634 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.