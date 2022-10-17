Кузбассовец отсудил более 360 тысяч рублей после травмы на работе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в размере 362 тысяч рублей в пользу гражданина, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в начале смены водитель БелАЗа приступил к протяжке гаек на колесах. У него лопнуло кольцо и сорвался лом при протяжки второй гайки, отчего мужчина упал. Из-за несчастного случая работнику был причинен тяжкий вред здоровью. Он испытывал постоянные боли из-за травмы, а также был лишен возможности вести прежний активный образ жизни.

Мужчина обратился в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования горожанина. После чего компенсация была взыскана в полном объеме.