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Общество17 октября 2022 6:27

Кузбассовец отсудил более 360 тысяч рублей после травмы на работе

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Кузбассовец отсудил более 360 тысяч рублей после травмы на работе.

Кузбассовец отсудил более 360 тысяч рублей после травмы на работе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда в размере 362 тысяч рублей в пользу гражданина, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что в начале смены водитель БелАЗа приступил к протяжке гаек на колесах. У него лопнуло кольцо и сорвался лом при протяжки второй гайки, отчего мужчина упал. Из-за несчастного случая работнику был причинен тяжкий вред здоровью. Он испытывал постоянные боли из-за травмы, а также был лишен возможности вести прежний активный образ жизни.

Мужчина обратился в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования горожанина. После чего компенсация была взыскана в полном объеме.