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Общество18 октября 2022 0:46

Кемерово свяжут с Томском и Новосибирском ночными автобусами

Александр ПОНОМАРЕВ
Фото: КПАТ.

Фото: КПАТ.

В «Кузбасспассажиравтотрансе» идет работа по восстановлению и введению новых маршрутов. Среди них, как рассказал заместитель генерального директора по управлению автовокзалами, автостанциями и кассовыми пунктами предприятия Игорь Зотов, будут и межрегиональные. Так, с Минтрансом России решается вопрос о запуске ночных рейсов из Кемерова в Томск и новосибирский аэропорт Толмачево - в этом случае потенциальным авиапассажирам не придется ждать полетов по нескольку часов. А в преддверии начала нового горнолыжного сезона прорабатывается запуск автобуса в Шерегеш от новокузнецкого железнодорожного вокзала.