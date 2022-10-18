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Общество18 октября 2022 2:15

В Кузбассе машинист добился выплаты зарплаты через суд

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей ФОКИН

В Анжеро-Судженске судебные приставы взыскали 240 тысяч рублей в пользу помощника машиниста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.

Мужчина работал помощником машиниста в транспортной компании. В связи с изменением технологических условий труда и сокращением штата его уволили, но при этом не выплатили заработную плату. Мужчина обратился в суд за восстановлением нарушенных прав.

Судебные приставы ознакомили руководителя предприятия с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. После чего организация-должник выплатила задолженность по заработной плате.