В Новокузнецке вспыхнула иномарка

Фото: ГУ МЧС по Кузбассу.

В Новокузнецке 17 октября в 14.56 загорелся автомобиль Nissan Qashqai 2007 года выпуска на проспекте Кузнецкстроевском. Об этом сообщили ГУ МЧС по Кузбассу.

В ведомстве отметили, из-под капота шел слабый дым на момент прибытия первого подразделения. Произошло тление утеплителя в подкапотном пространстве. Предварительная причина возгорания - неисправность электрооборудования транспортного средства.

Пожар ликвидировали в 15.05. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались три человека и одна единица техники.