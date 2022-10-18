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Происшествия18 октября 2022 6:07

В Кузбассе задержали женщину, из ревности ударившую ножом сожителя

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе задержали женщину, ударившую ножом сожителя из-за ревности.

В Кузбассе задержали женщину, ударившую ножом сожителя из-за ревности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы задержали 56-летнюю ревнивицу, которую подозревают в причинении вреда здоровью сожителю. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что днем экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на сигнал к многоквартирному дому по улице Пушкина. Росгвардейцы помогли медицинским работникам погрузить в карету скорой медпомощи мужчину с ножевым ранением, а затем задержали предполагаемую виновницу.

Предварительно, после распития горячительных напитков жительница заподозрила сожителя в неверности, у них случился конфликт. В результате женщина нанесла возлюбленному ножевое ранение в грудь, а после вызвала скорую помощь, которые обратились к правоохранителям. Жительницу росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.