Сергей Цивилев: Кузбасс объединился для поддержки участников СВО

Фото: АПК.

В поддержку всех участников СВО вносят свой вклад кузбассовцы. Жители региона собирают необходимые вещи, вяжут теплые носки, оказывают содействие семьям, пишут письма бойцам. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Губернатор Сергей Цивилев отмечает, что Кузбасс объединился для поддержки участников СВО. Глава региона поблагодарил тех, кто принимает участие, всех неравнодушных.

Десятки мастериц из Междуреченска шьют одежду для участников СВО. Жительницы изготавливают теплые носки, балаклавы, кофты. Женщины работают на добровольной основе. Присоединиться к волонтерам «Шьем нашим» в Междуреченске можно по ссылке.

В Новокузнецком округе организована благотворительная акция «Тепло женских рук». Жительницы вяжут и шьют вещи. Также в Комплексный центр социального обслуживания населения кузбассовцы приносят готовые изделия.

В Осинниках женщины собрали более 15 коробок комплектов белья, носков, перчаток, стелек и медикаментов. В Полысаеве волонтеры городского отряда «Забота» помогли складировать пять тонн угля семье мобилизованного. Также они оказывают помощь и другим семьям.