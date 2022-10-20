В Кемерове врачи провели операцию «зеркальному человеку»

Фото: Минздрав Кузбасса.

В Кемерове врачи провели операцию так называемому «зеркальному человеку» - пациентке, у которой сердце расположено справа, а не слева, как у всех. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем telegram-канале.

Женщина поступила в областной гепатологический центр ККБСМП им. М.А. Подгорбунского с желчнокаменной болезнью. Жительнице Кузбасса должны были удалить желчный пузырь. Однако уже во время первого обследования врачи выяснили, что пациентка не совсем обычная: все органы, в том числе сердце у нее расположены зеркально. Такое встречается у одного из 10 тысяч человек!

Хирургам пришлось постараться, чтобы прооперировать пациентку. Врачи в основном правши, и поэтому им приходилось изменять наклон операционного стола, чтобы было удобнее работать. Но медики справились, и сейчас пациентка готовится к выписке.