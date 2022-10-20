Кемеровские власти рассказали о предстоящей модернизации трамваев и троллейбусов

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове будут развивать городскую систему электротранспорта. О предстоящей модернизации рассказал и.о. главы города Дмитрий Анисимов.

По его словам, подвижной состав серьезно изношен, вся инфраструктура требует модернизации.

Первым делом в Кемерове планируется реконструировать пути, контактную сеть, тяговые подстанции по маршруту трамвая № 1, в том числе по улицам Сибиряков-Гвардейцев и Соборной.

- Это станет частью масштабной реновации этого района. Сейчас идет проектирование. Срок реализации - 2023 год, - сообщил градоначальник.

На втором этапе будет обновлен магистральный трамвайный маршрут № 10. Пока готовится соответствующий проект, его начнут реализовывать в 2024 году.

Дмитрий Анисимов подчеркнул, что на оба проекта уже найдено финансирование.

Кроме того, в Кемерове планируют заменить трамваи и троллейбусы. Эта работа будет вестись постепенно. Сейчас городские власти готовят проекты, чтобы заявиться в федеральные программы реновации электротранспорта.

- Параллельно будем обновлять морально и технологически устаревшее депо. Поставил задачу приступать к проектированию: предусмотреть возможность современной диспетчеризации и размещения в новом депо всего будущего подвижного состава электротранспорта города Кемерово, - сказал Дмитрий Анисимов.