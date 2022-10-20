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Общество20 октября 2022 4:50

В Кемерове на зиму запечатывают фонтаны

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Дмитрий Ярощук / @gazetakemerovo

Фото: Дмитрий Ярощук / @gazetakemerovo

В Кемерове консервируют фонтаны на зиму. На 10 объектах работы уже завершены, сообщили в городской администрации.

В ближайшие дни будут закрыты два последних плоскостных фонтана: в Шалготарьяне и в сквере Резникова.

Напомним, что сезонное закрытие фонтанов в областной столице началось в начале октября. Первыми законсервировали фонтаны у филармонии и драмтеатра. Сначала из фонтанов слили воду, потом почистили дно, стенки и металлические детали. После этого чаши накрыли специальными защитными конструкциями.