В Кемерове на зиму запечатывают фонтаны

Фото: Дмитрий Ярощук / @gazetakemerovo

В Кемерове консервируют фонтаны на зиму. На 10 объектах работы уже завершены, сообщили в городской администрации.

В ближайшие дни будут закрыты два последних плоскостных фонтана: в Шалготарьяне и в сквере Резникова.

Напомним, что сезонное закрытие фонтанов в областной столице началось в начале октября. Первыми законсервировали фонтаны у филармонии и драмтеатра. Сначала из фонтанов слили воду, потом почистили дно, стенки и металлические детали. После этого чаши накрыли специальными защитными конструкциями.