Ежедневно занимаются 2500 человек: в кузбасском городе отмечают год с момента открытия нового спорткомплекса

Фото: телеграм-канал Владимира Чернова

В спорткомплексе «Звездный», открытом в Междуреченске ровно год назад, сейчас ежедневно занимаются 2500 человек. Об этом сообщил глава Междуреченского округа Владимир Чернов в своем телеграм-канале.

Он вспомнил, что именно 20 октября 2021 года строители вручили символический ключ от спорткомплекса «Звездный». Объект был долгожданным, и, по словам мэра, сейчас он востребован среди горожан.

- Сегодня хочется вспомнить непростой путь - от замысла до воплощения: как забили первую сваю, как решали возникающие проблемы, как отмывали до блеска, как вместе с Сергеем Цивилевым зашли в новое здание. У нас получилось! Поздравляю с Днем рождения «Звездный» спорткомплекс и весь его коллектив! И поздравляю всех нас, - написал Владимир Чернов.

Фото: телеграм-канал Владимира Чернова

Напомним, что «Звездный» включает 25-метровый бассейн, маленький бассейн для детей, скалодром высотой 12,5 метров, универсальный спортзал с местами для зрителей, хореографический и тренажерный залы, детскую комнату, мини-гостиницу. Общая площадь здания - более 8 тысяч кв. м. Это самый большой объект в городе. Его стоимость составила более 800 млн рублей.