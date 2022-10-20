Губернатор Кузбасса поздравил коллектив и ветеранов ГИДУВа с 95-летием учреждения

Фото: АПК.

Сергей Цивилев поздравил коллектив и ветеранов Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей с 95-летием учреждения. Об этом сообщает администрация правительства региона.

ГИДУВ называли «бриллиантом системы здравоохранения в СССР». Почти полмиллиона врачей России и СНГ повысили в нем квалификацию за время существования. Сейчас в учреждении функционируют 34 кафедры, на которых можно повысить квалификацию по 70 медицинским специальностям.

Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что благодаря Новокузнецкому государственному институту усовершенствования врачей долгое время здравоохранение региона было лучшим в стране. Глава региона уточнил, что сейчас задача - вернуть этот статус. Сергей Цивилев отметил 29 сотрудников ГИДУВа областными наградами за многолетний труд и верность выбранной профессии.

Сейчас Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей переживает второе рождение, трансформацию под современные запросы медицины.