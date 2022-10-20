Обновленный аэропорт в Новокузнецке увеличит пассажиропоток и туристическую привлекательность Кузбасса

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Во время рабочей поездки в Новокузнецк Сергей Цивилев оценил ход строительства нового терминала аэропорта имени Б.В. Волынова. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Глава региона отметил, что все объекты будут достроены согласно регламентам безопасности и туристической привлекательности. Сейчас там благоустраивают привокзальную площадь, организовывают подъезды, пешеходные зоны, а также заменили коммуникации. Воздушная гавань будет принимать и тех, кто направляется в СТК «Шерегеш» и в Междуреченск.

Генеральный директор ООО «АЭРОКУЗБАСС» Кирилл Ермаков рассказал, что обновленный аэропорт Новокузнецка будет открыт к началу горнолыжного сезона 2023 года.

Кроме того, за действующим аэровокзалом возведут новый терминал. Зоны внутренних и международных вылетов разместят в четырехэтажном здании. Аэропорт обеспечат тремя телетрапами.

Сергей Цивилев пояснил, что серьезные изменения идут внутри терминала, которые связаны с организацией приема гостей.

- Одно из основных нововведений - единственный в России удаленный багажный терминал, который существенно облегчит поездку туристам. Очень быстро развивается горнолыжный курорт «Шерегеш», в связи с чем вырастет и востребованность нового терминала в аэровокзале, - уточнил глава региона.