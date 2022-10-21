Пьяный новокузнечанин избил работницу супермаркета ради банки пива

Фото: управление Росгвардии по Кузбассу

В Новокузнецке росгвардейцы вместе с сотрудниками ЧОП задержал агрессивного мужчину, который избил 51-летнюю работницу магазина, чтобы похитить банку пива. Об этом рассказали в управлении Росгвардии по Кузбассу.

Мужчина взял в магазине банку с пивом и отправился к выходу, не оплатив товар. Продавщица вызвала ЧОП и попыталась сама остановить похитителя. В ответ мужчина несколько раз ударил женщину ногой. В это время на место ЧП прибыли стражи правопорядка. Хулигана задержали – им оказался 31-летний ранее не судимый местный житель. При этом мужчина был нетрезв.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам органов внутренних дел.