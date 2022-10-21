Сергей Кузнецов стал вице-губернатором Кузбасса

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов получил статус вице-губернатора Кузбасса. Об этом во время посещения Новокузнецка местному телевидению сообщил глава региона Сергей Цивилев.

В четверг, 20 октября, губернатор проинспектировал ход строительства ключевых объектов в Новокузнецке и встретился с главами городов Южной агломерации. В ходе визита он сообщил, что руководитель Южной агломерации Сергей Кузнецов получил статус вице-губернатора.

- Мы внесли изменения во все наши положения, и теперь Сергей Николаевич входит в состав президиума Правительства, у него статус вице-губернатора. Потому что у него большая ответственность за всю Южную агломерацию, - сказал глава региона.

Сергей Цивилев также положительно оценил программу развития Южно-Кузбасской агломерации, представленную вчера.