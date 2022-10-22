Предприниматели Кузбасса обсудили возможности помощи бойцам СВО

Фото: АПК.

В ходе «Открытого диалога» губернатор Кузбасса встретился с предпринимателями области. Одна из обсуждаемых задач на встрече – помощь бойцам специальной военной операции.

Губернатор отметил, что вся область должна объединиться и помочь участникам СВО. Так, создана платформа для импортозамещения горно-шахтового оборудования - об этом рассказала во время встречи Ирина Ганиева, министр науки и высшего образования. Только есть проблема - не хватает проектировщиков. Сергей Цивилев предложил создать машиностроительное объединение, куда уже могут войти 11 производств. Также можно создать Единый инжиниринговый центр, в котором смогут работать проектировщики со всей страны, а их идеи будут собираться в Кузбассе.

Также губернатора попросила о помощи предприниматель Валентина Понутриева: нужно достроить реабилитационнй центр площадью 7,5 тысячи кв. м. Уже обучено шесть врачей, которые смогут в этом центре восстанавливать здоровье вернувшимся бойцам СВО. К строительству центра подключили Минстрой.

Помимо этого, губернатор обещал разобраться в вопросах, касающихся мобилизованных бизнесменов, которые не успели закрыть или передать свои предприятия в другие руки.