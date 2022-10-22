В Кузбассе начались экскурсионные туры для иностранных студентов

Фото: АПК.

В Кузбассе почти месяц, с 21 октября по 17 ноября, буду проходить экскурсии для иностранных студентов.

Туры проходят по религиозным центрам и культовым местам. Цель таких мероприятий - продемонстрировать, как в области сочетаются представители разных конфессий.

- За долгое время культуры и традиции народностей, которые приехали на освоение Сибири и Кузнецкой земли из самых разных уголков страны и ближнего зарубежья, тесно переплелись и ассимилировались. При этом в регионе трепетно относятся к сохранению идентичности даже самых малочисленных народов и уважают религиозные особенности всех направлений, - сказал Евгений Иванов, руководитель комитета по взаимодействию с религиозными организациями администрации правительства Кузбасса.

Первая экскурсия уже прошла для жителей Таджикистана и Казахстана, которые обучаются в Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии. Они побывали в Музее истории православия, Соборной мечети «Мунира», храме иконы Казанской Божией Матери, А также посмотрели комплекс Героям-сибирякам.

Следующие религиозные туры пройдут и для студентов других вузов. Стоит отметить, что такие экскурсии проходят в области уже третий год.