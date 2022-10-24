Сильный ветер повредил стелу на въезде в Новокузнецк

Фото: t.me/your_eyes_nvkz.

Вчера, 23 октября, штормовой ветер, который бушевал в Кузбассе, повредил стелу на въезде в Новокузнецк. Об этом сообщили очевидцы в местном Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что у стелы оторвало несколько элементов, из-за чего стал виден каркас сооружения.

Напомним, что в Кемерове устраняют последствия шквалистого ветра. Накануне, в столице Кузбасса за несколько часов спасательными службами было зафиксировано более тридцати сигналов об упавших ветках деревьев, поврежденных остановочных павильонах, кровлях и баннерах.

Фото: t.me/your_eyes_nvkz.