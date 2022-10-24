В Новокузнецке житель потерял четырехлетнего сына по дороге в магазин. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке жительница обнаружила на улице Курако ребенка, который находился без сопровождения взрослых. Жительница обратилась в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что на место происшествия прибыли инспекторы ПДН. Они выяснили, что ребенок гулял один по улице, пока его не заметила новокузнечанка. Малыш не знал где его родители. Сотрудники полиции установили, что родители мальчика пытались найти его самостоятельно.

Отец ребенка рассказал, что они с 4-летним сыном пошли в магазин, он был уверен, что ребенок следует за ним, но через несколько минут обнаружил его отсутствие. Малыша передали родителям. Инспекторы ПДН провели с ними профилактическую беседу. Также сотрудники полиции поблагодарили жительницу за помощь в поиске пропавшего ребенка.