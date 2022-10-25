В Кузбассе 70 предпринимателей получат гранты от 100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

77 кузбасских бизнесменов претендовали на получение грантов, а 70 стали победителями конкурсного отбора и получат финансирование в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает администрация правительства региона.

В этом году общая сумма выигранных предпринимателями грантов составила более 30 млн рублей, 29 из которых - средства федерального бюджета. Конкурсная комиссия при отборе бизнес-проектов учитывала актуальность вида деятельности для региона и количество рабочих мест. Размер господдержки определен индивидуально, в зависимости от масштаба бизнес-проектов, и составит от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Грант необходимо освоить в течение года. Средства можно потратить на аренду, ремонт недвижимости, приобретение оргтехники, оплату коммунальных услуг, приобретение сырья и расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг.