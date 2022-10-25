Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 5:36

В Кузбассе 70 предпринимателей получат гранты от 100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
В Кузбассе 70 предпринимателей получат гранты от 100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

В Кузбассе 70 предпринимателей получат гранты от 100 до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

77 кузбасских бизнесменов претендовали на получение грантов, а 70 стали победителями конкурсного отбора и получат финансирование в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает администрация правительства региона.

В этом году общая сумма выигранных предпринимателями грантов составила более 30 млн рублей, 29 из которых - средства федерального бюджета. Конкурсная комиссия при отборе бизнес-проектов учитывала актуальность вида деятельности для региона и количество рабочих мест. Размер господдержки определен индивидуально, в зависимости от масштаба бизнес-проектов, и составит от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Грант необходимо освоить в течение года. Средства можно потратить на аренду, ремонт недвижимости, приобретение оргтехники, оплату коммунальных услуг, приобретение сырья и расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг.