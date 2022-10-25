Сергей Цивилев: в регионе запущена программа «Чистый уголь - зеленый Кузбасс»

Фото: АПК.

В регионе запущена программа «Чистый уголь - зеленый Кузбасс». Об этом сообщает администрация правительства региона.

В программу вошли 15 крупных научно-технических проектов, которые решают комплексные задачи безопасной добычи и переработки угля, экологии и здоровья жителей.

Работу по программе будут вести 16 вузов и НИИ России, в том числе 5 кузбасских: КемГУ, КузГТУ, СибГИУ, НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН.

Планируется внедрение 34 инновационных разработок на предприятиях угледобывающей промышленности. Данные разработки помогут достичь высокого уровня импортозамещения продуктов и технологий в горнодобывающей отрасли.