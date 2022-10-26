Кузбасс вошел в топ регионов с наибольшей площадью городских лесов

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сейчас он занимает пятое место с показателем 40,4 тысячи гектаров.

Как подсчитали в Рослесинфорге, больше лесов в черте населенных пунктов Югры - 194 тысячи гектаров, Свердловской области - 181,1 тысячи, Пермского края - 94,3 тысячи и Иркутской области - 50,1 тысячи. Для сравнения - в Москве и Московской области городские леса занимают 21 тысячу гектаров.

К городским относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов в пределах одного муниципального образования. Они снижают уровень шума и загрязнений воздуха, а также предназначены для отдыха жителей. Лесной кодекс РФ запрещает вести на их территории капитальное строительство, складировать отходы, заниматься охотой, сельским хозяйством, разведкой и добычей полезных ископаемых.