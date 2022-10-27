В Кемерове инспекторы ГИБДД будут ловить нарушителей на «зебрах»

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 28 октября, в Кемерове пройдет рейд в рамках профилактической акции «Водитель - пешеход». Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Инспекторы будут обращать внимание на нарушения ПДД пешеходами, а также на соблюдение водителями правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Проводимые мероприятия направлены на профилактику ДТП с участием пешеходов, а также на повышение уровня культуры у всех участников дорожного движения.

В ведомстве отметили, что в 2022 году в Кемерове из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов произошло 68 ДТП, в них травмировался 71 человек. Однако нередко и сами пешеходы становятся причиной аварий. Так, по их вине с начала года произошло еще 30 ДТП (28 человек получили травмы и двое погибли).

- Напоминаем, что за непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения для водителей транспортных средств законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 12.18 КРФобАП - штраф, который варьируется от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Но и для пешеходов, нарушивших требования Правил, также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей, - подчеркнул заместитель начальника ОГИБДД по г. Кемерово Сергей Белов.

В Кемеровской Госавтоинспекции призвали пешеходов быть осторожнее и всегда убеждаться в собственной безопасности перед тем, как переходить дорогу. Дополнительно рекомендуется обезопасить себя приспособлениями со световозвращающим эффектом - они делают человека заметнее в темное время суток и в условиях непогоды.