11 муниципалитетов Кузбасса полностью перешли на светодиодное освещение

Фото: АПК.

В Кузбассе на сегодняшний день полностью перешли на светодиоды 11 муниципалитетов: Мыски, Междуреченск, Осинники, Белово, Березовский, Киселевск, Краснобродский, а также Кемеровский, Крапивинский, Топкинский и Юргинский округа. Администрация правительства региона отмечает, что еще в 11 территориях доля светодиодного освещения составляет более 80%. В восьми территориях этот показатель составляет от 50% до 80%, в четырех - модернизировано почти 50% светильников.

В регионе активно идет модернизация уличного освещения, на светодиодные заменено 74% от общего объема фонарей. Специалисты отмечают, что новые светодиодные лампы более эффективны и экономичны по сравнению с обычными. До конца 2023 года планируется завершить работы по переводу уличного освещения на светодиодное.

Так, 3,5 тысячи светильников старого образца заменят на энергосберегающие в течение двух месяцев в Прокопьевске. Установлено 1300 новых светильников - более 50% от необходимого объема в Яшкинском округе. Более 2 400 старых светильников на современные планируется заменить до конца года. В Белове заменено 11 тысяч уличных светильников, установлены автоматизированные системы управления наружным освещением. В этом году модернизация уличного освещения проводилась и в Полысаеве, здесь заменено 420 светильников. За три года в Кемерове заменено 18 тысяч уличных фонарей на энергосберегающие. Еще 3 600 светильников планируется заменить в этом году.