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НовостиОбщество28 октября 2022 3:50

За сутки в Кузбассе выявили 103 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 208 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 103 новых случая коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 103 новых случая коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 103 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 128 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 208 631 случай заболевания коронавирусной инфекцией: 204 801 выздоровел, 2 723 скончались, 1 107 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.