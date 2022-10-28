За сутки в Кузбассе выявили 103 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 103 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 128 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 208 631 случай заболевания коронавирусной инфекцией: 204 801 выздоровел, 2 723 скончались, 1 107 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.