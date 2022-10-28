Кузбасские медики спасли ребенка с разрывом кисты в головном мозге

Фото: Минздрав Кузбасса.

Врачи-нейрохирурги КОДКБ им. Ю.А. Атаманова спасли ребенка с редкой патологией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кузбасса.

Маленький пациент поступил в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму после падения. Родители жаловались, что у ребенка появилось косоглазие, а также ухудшился слух и координация. Однако исследования показали, что причиной проблем со здоровьем стала не только травма, но и врожденное заболевание. Оказалось, что у ребенка арохноидальная киста - это объемное образование, которое может привести к неврологическим нарушениям вплоть до угрозы жизни. Падение спровоцировало разрыв кисты в области черепа.

Чтобы спасти маленького пациента, врачи областной клиники провели две операции, одна из них длилась почти шесть часов. В итоге ребенка удалось спасти. Сейчас вместе с мамой он готовится к выписке.