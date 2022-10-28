11 кузбасских школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото: АПК.
В финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в этом году участвовали 25 кузбасских старшеклассников, 11 из них стали победителями и получили гранты по 1 млн рублей (учащиеся 11 класса) и по 200 тысяч рублей (девяти- и десятиклассники). Об этом сообщает администрация правительства региона.
Полученные за победу в финале гранты ребята могут потратить на:
- реализацию своих проектов;
- покупку учебного оборудования;
- оплату дополнительного образования;
- приобретение жилья.
Кроме того, победители могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры «Большой перемены».