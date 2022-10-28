11 кузбасских школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото: АПК.

В финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в этом году участвовали 25 кузбасских старшеклассников, 11 из них стали победителями и получили гранты по 1 млн рублей (учащиеся 11 класса) и по 200 тысяч рублей (девяти- и десятиклассники). Об этом сообщает администрация правительства региона.

Полученные за победу в финале гранты ребята могут потратить на:

- реализацию своих проектов;

- покупку учебного оборудования;

- оплату дополнительного образования;

- приобретение жилья.

Кроме того, победители могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры «Большой перемены».