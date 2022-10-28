В Кузбассе отправится в колонию житель, который убил знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесен приговор 23-летнему жителю Тисульского района, который убил знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в апреле 2021 года кузбассовец в ходе конфликта с 42-летним знакомым сначала выстрелил из ружья в воздух, а после в грудь мужчины. Пуля прошла насквозь, 17-летний подросток, стоявший за мужчиной также получил ранение. Очевидцы обратились в скорую помощь, кузбассовец скрылся с места преступления. 42-летнего мужчину госпитализировали, но он скончался в медучреждении от полученного огнестрельного ранения.

Молодого человека задержали, он сотрудничал со следствием и признал вину. Он указал место, куда выбросил оружие, а также рассказала, что нашел его много лет назад. Кузбассовца приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год.