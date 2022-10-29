В Кузбассе автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий

Фото: ГИБДД Кузбасса

По прогнозам синоптиков, в Кузбассе в ближайшее сутки ожидается снег, усиление ветра, а также минусовая температура. В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса призвала автолюбителей быть внимательнее на дорогах и по возможности отказаться от загородных поездок.

Из-за ухудшения погодных условий дороги может подморозить. Из-за этого снизится сцепление шин с покрытием, тормозной путь автомобиля увеличится. Кроме того, скопления воды на проезжей части могут скрывать углубления в дорожном полотне, а также привести к эффекту аквапланирования.

- Помочь не попасть в аварийную ситуацию на дороге в таких погодных условиях поможет максимально сниженная скорость движения и увеличенные интервал и дистанция, - сообщили в ГИБДД, посоветовав также сменить шины на зимние тем, кто еще этого не сделал.

В случае, если вам необходима помощь на дороге, об этом необходимо сообщить в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области по телефону: 8-(3842)-718-518 или на телефон «02» («102» - с мобильного). Ближайший экипаж ДПС на любой территории региона будет направлен для оказания помощи.