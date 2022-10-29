Жителям Кемерова показали, как будет выглядеть новый район на месте частного сектора

Фото: Минстрой Кузбасса

Министерство строительства Кузбасса опубликовало проект нового района, который появится на месте частного сектора в заискитимской части Кемерова.

Это один из крупнейших проектов комплексного развития территории даже по российским меркам. Площадь территории комплексных преобразований составит 540 га.

Частный сектор вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев сменится на современный, комфортный, продуманный район. В нем будут проживать 120 тысяч человек. Общая площадь жилой застройки составит 3,4 млн. м2. Здесь построят 10 школ и 36 детских садов, а также социальные и культурные объекты.

- Развитие среды центральной части города позволит придерживаться принципа «компактного города», создать комфортную городскую среду, реализовать идеал полноценного «15-минутного города», где все нужное для жизни находится в 15 минутах пути от дома, поднять на новый уровень качество возводимого в городе жилья, создать новые рабочие места, дополнить и связать воедино природно-рекреационный каркас города, - сообщили в Минстрое.

Фото: Минстрой Кузбасса

В границы нового района войдет пойменная территория реки Искитимки - протяженный зеленый пояс вдоль западной и южной границы участка будет вписан в городскую среду.

Сейчас ведется подготовка документации к аукциону по определению подрядчика.