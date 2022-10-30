В полиции опровергли информацию об изнасиловании женщины в кузбасском городе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Распространенная в интернет-пабликах информация об изнасиловании женщины в Прокопьевске является недостоверной. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в Прокопьевске в полицию обратился 18-летний житель. Он рассказал, будто ночью стал очевидцем того, как трое мужчин изнасиловали женщину, а после посадили в машину и увезли. Правоохранители выяснили, что на улице случился конфликт между 30-летней жительницей и ее родственниками, которые увезли нетрезвую жительницу домой после посещения ею развлекательного заведения. При этом женщина громко кричала и пыталась привлечь внимание окружающих, что и услышал заявитель.

Уточнили, что 18-летний житель не удостоверился в правдивости своей версии, разместил пост в соцсети, распространив недостоверные сведения.