В Кузбассе пропал 12-летний подросток

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Междуреченске пропал 12-летний Сергей Селезнев. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс», которые занимаются поисками пропавших людей.

30 октября школьник не вернулся с прогулки.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Мальчик был одет в темно-синий пуховик с желтым капюшоном, черные штаны, черную шапку и черные ботинки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка или готов оказать помощь в поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.