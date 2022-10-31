Жителям Кузбасса напомнили о короткой рабочей неделе

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

В связи с празднованием Дня народного единства в пятницу, 4 ноября, рабочая неделя будет сокращенной. Об этом жителям Кузбасса напомнили мэры некоторых городов в своих телеграм-каналах.

- Из-за празднования Дня народного единства новая рабочая неделя продлится всего четыре дня, - написал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, отметив, что у него будет насыщенным рабочий график. В его плане: объезд строящихся объектов, работа над бюджетом 2023 года.

Напомним, что на этой неделе рабочими днями будут 31 октября, а также дни с 1 по 3 ноября.