Жителям Кемерова показали, как будет выглядеть новая школа в Рудничном районе

Фото: минстрой Кузбасса

Министерство строительства Кузбасса опубликовало проект новой школы, которая появится в на улице Антипова. Сейчас для здания уже готов котлован.

Фото: минстрой Кузбасса

Фото: минстрой Кузбасса

Строительство новой школы стартовало в Кемерове в июне 2022 года. Проектом предусмотрено строительство двух корпусов: четырехэтажного здания основной школы со спортзалом и столовой на 525 учащихся и двухэтажного здания начальной школы на 300 человек.

На первом этапе будет построен корпус основной школы и инженерные сети. На втором этапе - блок начальной школы (он строится по тому же проекту, что и корпус в лицее №89, открытый в 2021 году).

Завершение строительно-монтажных работ первого этапа запланировано на конец 2024 года.