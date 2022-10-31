Первое заседание кузбасского регионального отделения Российского экологического общества прошло в Кемерове. Об этом сообщает администрация правительства региона. Заседание провел сенатор от Кузбасса в Совете Федерации РФ Дмитрий Кузьмин.

Участники обсудили основные направления развития экологических проектов в Кузбассе. В планах:

- проведение конкурсов для журналистов-экологов;

- создание в регионе Центра экологического просвещения;

- завершение строительства Крапивинской ГЭС;

- реализация проектов «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» и «Чистый уголь - зеленый Кузбасс»

Также в планах регионального отделения - включиться в работу над проектом «Цифровой Ускат». Чтобы организовать оздоровление этого водного объекта, проектом предлагается создать его цифровой двойник или виртуальный прототип. Река будет снабжена современными сенсорными устройствами, которые позволят проверять воду и выявлять несанкционированные сбросы и загрязнения.