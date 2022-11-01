В Кузбассе нашли живым пропавшего подростка

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Междуреченске пропавший 12-летний подросток был найден живым. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне об исчезновении ребенка в полицию сообщила 37-летняя местная жительница. По ее словам, в воскресенье, 30 октября, ее сын ушел из дома на прогулку и не вернулся.

В городе были организованы поисковые мероприятия. Найти мальчика удалось благодаря звонку неравнодушного ребенка, который сообщил полицейским, что видел пропавшего около супермаркета по улице 50 лет Комсомола. Прибывшие полицейские обнаружили 12-летнего подростка по указанному адресу. Оказалось, что вечером школьник гулял с друзьями, после чего отправился в гости к родственнице, где переночевал, а утром вновь пошел гулять.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Руководством полиции Междуреченска рассматривается вопрос о поощрении ребенка, который помог найти без вести пропавшего школьника. Сотрудники полиции также поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.