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НовостиОбщество1 ноября 2022 1:11

В Кемерове рекультивируют переполненный мусорный полигон

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове переполненный мусорный полигон рекультивируют в рамках нацпроекта «Экология». Общая стоимость работ составит более 97 млн рублей, сообщил и. о. главы города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

По его словам, площадь полигона твердых бытовых отходов в Кировском районе составляет 7,2 га. Сейчас он уже не эксплуатируется. На территории будет произведена специальная засыпка и рекультивация, которая включает посадку зеленых насаждений.

Финансирование будет выделено из бюджетов всех уровней. Сейчас идет подготовка аукционной документации на выбор подрядчика. Планируется выполнить работы в течение двух лет - 2023-2024 гг.